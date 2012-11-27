В Германии сгорела мастерская для людей с ограниченными возможностями. 14 человек погибли, 8 ранены

Новости Германии. В Германии жертвами огня стали 14 человек. Еще 8 в тяжелом состоянии в больнице. Пожар охватил мастерскую, где работали люди с ограниченными возможностями. Всего в момент ЧП в здании находились более сотни людей.

Дым был настолько густым, что спасатели двигались в нем на ощупь, с тепловизорами обыскивая помещения. Из здания удалось вывести 50 человек.

Эксперты на месте трагедии работали всю ночь. Известно, что возгорание произошло в кладовой. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Полиция не исключает версию поджога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.