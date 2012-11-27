Прямой эфир

В Германии сгорела мастерская для людей с ограниченными возможностями. 14 человек погибли, 8 ранены

27 ноября 2012 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии жертвами огня стали 14 человек. Еще 8 в тяжелом состоянии в больнице. Пожар охватил мастерскую, где работали люди с ограниченными возможностями. Всего в момент ЧП в здании находились более сотни людей.

Дым был настолько густым, что спасатели двигались в нем на ощупь, с тепловизорами обыскивая помещения. Из здания удалось вывести 50 человек.

Эксперты на месте трагедии работали всю ночь. Известно, что возгорание произошло в кладовой. Причина возгорания до сих пор неизвестна. Полиция не исключает версию поджога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт Брейвика в Норвегии: телевидение страны обнародовало видеозапись подготовки и самого взрыва
26 ноября 2012 18:04

Теракт Брейвика в Норвегии: телевидение страны обнародовало видеозапись подготовки и самого взрыва

«Жигули» с коровой на заднем сиденье остановили сотрудники ГАИ в Гомельской области
26 ноября 2012 16:58

«Жигули» с коровой на заднем сиденье остановили сотрудники ГАИ в Гомельской области

26 ноября 2012 13:52

3 человека сгорели за сутки в Минской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении