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Теракт Брейвика в Норвегии: телевидение страны обнародовало видеозапись подготовки и самого взрыва

26 ноября 2012 18:04
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Новости Беларуси. Мир увидел преступление Брейвика. Норвежская телекомпания обнародовала видеозапись теракта, совершенного в июле 2011 года. На записи с камер видеонаблюдения видно, как террорист паркует автомобиль в правительственном квартале Осло, затем быстро уходит, после чего машина взрывается.

Ранее эти кадры не демонстрировались широкой публике. На данный момент слушания по делу норвежского стрелка продолжаются.

В результате кровавого теракта погибли 77 человек. Брейвик приговорен к 21 году заключения. Это самое строгое наказание в скандинавском государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракты в Норвегии # Терроризм

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