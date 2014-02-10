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Из-за прорыва трубопровода с горячей водой в центре Санкт-Петербурга обрушился асфальт

10 февраля 2014 09:30
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Новости России. Коммунальная авария парализовала центр Санкт-Петербурга. Прорыв трубопровода с горячей водой произошел прошедшей ночью. Кипяток разлился по проезжей части и тротуару. Улицы заволокло паром. На проезжей части произошло частичное обрушение асфальта. Движение на данном отрезке дороги полностью перекрыто.

Без отопления остались близлежащие дома, их должны перевести на резервную схему. На месте уже ЧП работают специалисты.

По предварительным данным, отремонтировать трубопровод удастся лишь к вечеру. Сведений о пострадавших нет. Ликвидацией аварии занимаются 37 человек и 14 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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