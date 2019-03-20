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За взятку задержан главный архитектор Минска. Возбуждено уголовное дело

20 марта 2019 11:06
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Новости Беларуси. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержан за взятку. 4 тысячи долларов главному архитектору Минска передала индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги полагались за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений. Павла Лучиновича задержали в Минском районе после получения взятки.

За взятку задержан главный архитектор Минска. Возбуждено уголовное дело -1

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в отношении лица, дававшего взятку по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.

За взятку задержан главный архитектор Минска. Возбуждено уголовное дело -4

# Коррупция # происшествия # Юрий Ткачук # Фотофакт

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