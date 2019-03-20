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Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно

20 марта 2019 10:30
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Новости Беларуси. Состояние девочки-подростка, которая отравилась угарным газом в Гродно, улучшилось, сообщают медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом

Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно-1

Напомним, в ночь на 20 марта она поступила в областную детскую больницу с признаками отравления. Как стало известно, девочка отмечала день рождения. После празднования школьница пошла в душ и долго не выходила. Отец забил тревогу, он и обнаружил своего ребенка без сознания на полу в ванной комнате.

В этом помещении установлен газовый отопительный котел. Врачи подтвердили: у школьницы признаки отравления угарным газом.

Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно-4

Александр Клочко, заведующий отделением Гродненской областной детской клинической больницы:
Сразу взяли ребенка в реанимационный зал. Оказали помощь – дали кислород через лицевую маску, начали инфузионную терапию, потом перевели в отделение реанимации.

Состояние ребенка с положительной динамикой. Ребенок в сознании, сам кушает, пьет, ведет себя адекватно.

Девочку перевели из реанимации. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще несколько дней. По факту ЧП проводится проверка.

Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно-7

# Отравления # происшествия # Фотофакт

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