Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно

Новости Беларуси. Состояние девочки-подростка, которая отравилась угарным газом в Гродно, улучшилось, сообщают медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ночь на 20 марта она поступила в областную детскую больницу с признаками отравления. Как стало известно, девочка отмечала день рождения. После празднования школьница пошла в душ и долго не выходила. Отец забил тревогу, он и обнаружил своего ребенка без сознания на полу в ванной комнате.

В этом помещении установлен газовый отопительный котел. Врачи подтвердили: у школьницы признаки отравления угарным газом.