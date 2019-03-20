Врач рассказал о состоянии девочки, отравившейся угарным газом в Гродно

Новости Беларуси. Состояние девочки-подростка, которая отравилась угарным газом в Гродно, улучшилось, сообщают медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом
Новости Беларуси. Состояние девочки-подростка, которая отравилась угарным газом в Гродно, улучшилось, сообщают медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом
Напомним, в ночь на 20 марта она поступила в областную детскую больницу с признаками отравления. Как стало известно, девочка отмечала день рождения. После празднования школьница пошла в душ и долго не выходила. Отец забил тревогу, он и обнаружил своего ребенка без сознания на полу в ванной комнате.
В этом помещении установлен газовый отопительный котел. Врачи подтвердили: у школьницы признаки отравления угарным газом.
Александр Клочко, заведующий отделением Гродненской областной детской клинической больницы:
Сразу взяли ребенка в реанимационный зал. Оказали помощь – дали кислород через лицевую маску, начали инфузионную терапию, потом перевели в отделение реанимации.
Состояние ребенка с положительной динамикой. Ребенок в сознании, сам кушает, пьет, ведет себя адекватно.
Девочку перевели из реанимации. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще несколько дней. По факту ЧП проводится проверка.