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В аварии под Ивье погиб дальнобойщик. Накануне водителю вызывалась «скорая»

20 марта 2019 10:14
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Новости Беларуси. Днём 19 марта в Ивьевском районе погиб дальнобойщик.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём Iveco двигался по трассе Минск – Гродно, везя продукцию в Россию. На 129 км грузовик съехал в правый кювет и врезался в бетонное основание дорожного знака.  

В аварии под Ивье погиб дальнобойщик. Накануне водителю вызывалась «скорая»-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Мужчину зажало, он погиб на месте.  

Отмечается, что ДТП могло случиться по причине плохого самочувствия. Накануне происшествия 36-летнему жителю Лиды вызывалась «скорая помощь».  

В аварии под Ивье погиб дальнобойщик. Накануне водителю вызывалась «скорая»-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Весной 2019 года в Городокском районе Nissan врезался в отбойник. 

В аварии погибли двое мужчин – здесь подробности.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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