В аварии под Ивье погиб дальнобойщик. Накануне водителю вызывалась «скорая»

Новости Беларуси. Днём 19 марта в Ивьевском районе погиб дальнобойщик.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём Iveco двигался по трассе Минск – Гродно, везя продукцию в Россию. На 129 км грузовик съехал в правый кювет и врезался в бетонное основание дорожного знака.