В аварии под Ивье погиб дальнобойщик. Накануне водителю вызывалась «скорая»
Новости Беларуси. Днём 19 марта в Ивьевском районе погиб дальнобойщик.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём Iveco двигался по трассе Минск – Гродно, везя продукцию в Россию. На 129 км грузовик съехал в правый кювет и врезался в бетонное основание дорожного знака.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Мужчину зажало, он погиб на месте.
Отмечается, что ДТП могло случиться по причине плохого самочувствия. Накануне происшествия 36-летнему жителю Лиды вызывалась «скорая помощь».
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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