В Бресте мужчина выгуливал собаку и нашёл костные останки

Новости Беларуси. Утром 19 марта в Бресте местный житель выгуливал собаку и обнаружил костные останки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, мужчина рассказал, что выгуливал питомца неподалёку от мемориального комплекса «Стражам границ» по проспекту Машерова. Сейчас там ведутся земляные работы.

В одной из траншей пёс обнаружил костные останки. Хозяин собаки сообщил о находке правоохранителям. К указанному месту выехала СОГ.

Предполагается, что захоронению более 70 лет.

Осенью 2018 года в Столинском районе местные жители обнаружили человеческие останки.