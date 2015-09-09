За пять лет бухгалтеры похитили у Витебского центра наркологии около 2 млрд рублей

Новости Беларуси. На протяжении пяти лет главный бухгалтер и ведущий бухгалтер учреждения, сговорившись с начальником планово-экономического отдела, украли около Br2 млрд. Женщины разработали схему, реализуя которую, незаконно, без отражения по бухгалтерскому учету, зачисляли деньги из областного бюджета и внебюджетных средств учреждения здравоохранения себе на личные банковские карт-счета.

Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии».

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

В ходе расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемых проведены обыски и осмотры, в результате которых обнаружено дорогостоящее имущество, в том числе многочисленные ювелирные изделия. Изъятые в ходе проведения следственных действий вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. В ходе следствия было обеспечено возмещение ущерба на сумму 1,3 млрд. белорусских рублей.

Окончательное обвинение всем членам преступной группы предъявлено по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.2 ст.209 (мошенничество группой лиц), ч.1 ст.427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь.