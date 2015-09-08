Прямой эфир

Охранники ночного клуба в Гродно избили посетителя

08 сентября 2015 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом височной кости, кровоподтек и ссадины головы, тупая травма левого глаза средней степени. С этими травмами мужчину доставили в больницу.

В отношении охранников развлекательного заведения возбуждено уголовное дело по статье 147.Ч2 УК Республики Беларусь – «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Как складывалась картина в тот вечер, еще предстоит выяснить. По словам охранников клуба, в какой-то момент пьяный молодой человек стал вести себя вызывающе, приставал к танцовщице. Попытка его утихомирить переросла в потасовку. 

УВД Гродненского облисполкома:
Произошла потасовка, в ходе которой посетитель ударил охранника. Этот фактор и привёл к печальным последствиям. Однако потерпевший говорит, что ситуация развивалась совершенно другим образом. Он, будучи трезвым, поднимался по лестнице, положив руку на перила и опустив голову вниз. В это время навстречу шла танцовщица, а за ней охрана. В какой-то момент их пути пересеклись и произошло непроизвольное касание потерпевшего и танцовщицы. Это и не понравилось охране, которая весьма резко отреагировала на парня: охранники несколько раз толкнули молодого человека, а позже нанесли ещё пару ударов, от которых посетитель заведения потерял сознание. 

# происшествия # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске
08 сентября 2015 12:24

Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске

СМИ: врачи диагностировали у избитой певицы Ирины Дубцовой сотрясение мозга
08 сентября 2015 10:44

СМИ: врачи диагностировали у избитой певицы Ирины Дубцовой сотрясение мозга

В Могилевской области сотрудница банка сняла со счета пенсионерки 6800 долларов и 700 евро
08 сентября 2015 07:33

В Могилевской области сотрудница банка сняла со счета пенсионерки 6800 долларов и 700 евро