Охранники ночного клуба в Гродно избили посетителя

Новости Беларуси. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом височной кости, кровоподтек и ссадины головы, тупая травма левого глаза средней степени. С этими травмами мужчину доставили в больницу.

В отношении охранников развлекательного заведения возбуждено уголовное дело по статье 147.Ч2 УК Республики Беларусь – «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Как складывалась картина в тот вечер, еще предстоит выяснить. По словам охранников клуба, в какой-то момент пьяный молодой человек стал вести себя вызывающе, приставал к танцовщице. Попытка его утихомирить переросла в потасовку.

УВД Гродненского облисполкома:

Произошла потасовка, в ходе которой посетитель ударил охранника. Этот фактор и привёл к печальным последствиям. Однако потерпевший говорит, что ситуация развивалась совершенно другим образом. Он, будучи трезвым, поднимался по лестнице, положив руку на перила и опустив голову вниз. В это время навстречу шла танцовщица, а за ней охрана. В какой-то момент их пути пересеклись и произошло непроизвольное касание потерпевшего и танцовщицы. Это и не понравилось охране, которая весьма резко отреагировала на парня: охранники несколько раз толкнули молодого человека, а позже нанесли ещё пару ударов, от которых посетитель заведения потерял сознание.