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В Минске задержан 32-летний мужчина, который размещал фото своего полового органа в Интернете

08 сентября 2015 14:17
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Новости Беларуси. На сайтах знакомств молодой человек размещал фотографию своего полового органа. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина – уроженец Дрогичинского района Брестской области, в Минске проживал в квартире у своей девушки.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД г. Минска:
Сотрудниками наркоконтроля Центрального РУВД г.Минска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний минчанин, который распространял в интернете материалы порнографического содержания. По данному факту Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь («Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера»). 

# происшествия # Наркотики # Татьяна Обозная

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