Прямой эфир

В Бресте под поездом погиб 23-летний парень, который слушал музыку в наушниках

09 сентября 2015 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Трагедия произошла рано утром вблизи железнодорожной станции «Брест-Южный».

Парень переходил железнодорожное полотно в необорудованном для этого месте. Со слов родных, он отправился из дома пешком на работу на предприятие, расположенное за железнодорожным переездом. 

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:
Как указал машинист локомотива, юноша осуществлял движение спиной к составу и на предупреждающие сигналы не реагировал. Примененное экстренное торможение не позволило предотвратить наезд. В ходе осмотра места происшествия в ушах погибшего брестчанина были обнаружены наушники, подключенные к мобильному телефону и воспроизводившие музыку. 

В Следственном комитете в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения установленных на железной дороге правил. 

# происшествия # Несчастный случай # Марина Дранькова

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержан 32-летний мужчина, который размещал фото своего полового органа в Интернете
08 сентября 2015 14:17

В Минске задержан 32-летний мужчина, который размещал фото своего полового органа в Интернете

Охранники ночного клуба в Гродно избили посетителя
08 сентября 2015 13:54

Охранники ночного клуба в Гродно избили посетителя

Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске
08 сентября 2015 12:24

Оставленная на плите еда – вероятная причина пожара на Кижеватова в Минске