В Бресте под поездом погиб 23-летний парень, который слушал музыку в наушниках

Новости Беларуси. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Трагедия произошла рано утром вблизи железнодорожной станции «Брест-Южный».

Парень переходил железнодорожное полотно в необорудованном для этого месте. Со слов родных, он отправился из дома пешком на работу на предприятие, расположенное за железнодорожным переездом.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

Как указал машинист локомотива, юноша осуществлял движение спиной к составу и на предупреждающие сигналы не реагировал. Примененное экстренное торможение не позволило предотвратить наезд. В ходе осмотра места происшествия в ушах погибшего брестчанина были обнаружены наушники, подключенные к мобильному телефону и воспроизводившие музыку.