За порно в прямом эфире парня приговорили к 2 годам колонии

Новости Беларуси. Сотрудника одного из музыкальных телеканалов Беларуси приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.



Сообщения о том, что белорусский музыкальный телеканал 13 апреля 2013 около 16.00 транслирует порновидео мгновенно появилось в социальных сетях. Невольными зрителями непристойного видео стали не только зрители телеканала дома, но и посетители ресторанов и кафе, в которых транслировался канал, в том числе и семьи с детьми. Материал шокировал зрителей в течение 10 минут, потом кабельные операторы выключили трансляцию телеканала. Спустя время трансляция телеканала была возобновлена.

Чуть позже виновник произошедшего скажет: «Я так сделал, потому что меня всё задолбало». А задолбала, как выражается 28-летний молодой человек, череда неприятных событий в личной жизни: развод с женой, сильные запои. Спустя некоторое время выясняются и другие подробности этого громкого дела. У парня проблемы с психикой: ранее высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. И почему-то планировал сделать это на территории Украины.

В тот день, 13 апреля видеоинженер поставил ролики порнографического содержания в плейлист, вышел из комнаты, закрыл стальную дверь и сломал там ключ. Охраннику сказал, что пойдет покурить, и исчез. Исчез, очевидно, менять свою жизнь. Правда, не получилось... Как сообщает БЕЛТА, помимо того, что суд приговорил его к двум годам лишения свободы, также были назначены принудительные меры безопасности и лечения в соответствии со ст.106 УК.

Кстати, публичная демонстрация порнографии несколько лет назад взбудоражила водителей, проезжавших по Садовому кольцу в Москве. Тогда во всем обвинили хакеров (смотрите видео).