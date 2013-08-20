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Пассажирский поезд «Москва-Париж» раздавил стадо белорусских овец

20 августа 2013 09:24
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Новости Беларуси. Пассажирский поезд врезался в стадо овец в районе деревни Матеевичи Жабинковского района Брестской области. Погибли восемь овец. Парнокопытные принадлежат жителям деревни Корды.

Управление МЧС по Брестской области:
На месте происшествия работала ремонтная бригада Жабинковской дистанции пути (восстановление путеочистителя). Задержка движения поездов (два грузовых поезда сообщением Брест – Барановичи) составила 40 минут.

Животные, к несчастью, часто гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. В прошлом году пять слонов погибли в результате ДТП в индийском штате Орисса. В стадо, которое переходило железнодорожные пути, врезался поезд. А недавно в Индонезии, пассажирский лайнер, заходя на посадку, выехал за пределы взлётной полосы, где столкнулся с коровой. Животное погибло на месте.

Напомним, прошлым летом в Австрии произошёл забавный инцидент с участием стада овец (смотрите видео). Владельцы магазина спортивной экипировки одного из горнолыжных курортов Австрии пришли в замешательство при виде необычных посетителей. 80 овец буквально ворвались в торговый зал. Отметим, случай далеко не первый на этом курорте. В 2011 году магазин спортивной одежды посетила корова. Тогда владелец животного Ганс Шредер оплатил все «покупки», которые успела растоптать или съесть его Лаура.

# происшествия # Авария в Брестской области

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