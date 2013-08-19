Сильный пожар в многоэтажке в Минске: спасатели эвакуировали 10 человек, еще двое выбрались самостоятельно

Новости Беларуси. Сильный пожар случился 19 августа в жилой многоэтажке на улице Городецкой в Минске. Огонь разыгрался в квартире на 7 этаже, задымление распространилось до последнего — десятого.

Хозяин горящей квартиры покинул ее самостоятельно, сейчас он в больнице с ожогами 1 и 3 степени (повреждены 12 % поверхности тела). Хозяйка квартиры на 8 этаже также покинула жилье самостоятельно.

Из вышерасположенных квартир подъезда спасатели эвакуировали еще 10 человек. В результате пожара повреждены две квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:

Проводится дознание по установлению причин пожара. В дополнение хотелось бы напомнить, что непотушенный окурок, брошенный с вышележащих этажей, может также стать причиной пожара.