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Сильный пожар в многоэтажке в Минске: спасатели эвакуировали 10 человек, еще двое выбрались самостоятельно

19 августа 2013 18:47
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Новости Беларуси. Сильный пожар случился 19 августа в жилой многоэтажке на улице Городецкой в Минске. Огонь разыгрался в квартире на 7 этаже, задымление распространилось до последнего — десятого.
 
Хозяин горящей квартиры покинул ее самостоятельно, сейчас он в больнице с ожогами 1 и 3 степени (повреждены 12 % поверхности тела). Хозяйка квартиры на 8 этаже также покинула жилье самостоятельно. 
 
Из вышерасположенных квартир подъезда спасатели эвакуировали еще 10 человек. В результате пожара повреждены две квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:
Проводится дознание по установлению причин пожара. В дополнение хотелось бы напомнить, что непотушенный окурок, брошенный с вышележащих этажей, может также стать причиной пожара.
# происшествия # Пожар в Минске # Анатолий Волков # Минское городское управление МЧС

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