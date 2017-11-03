Прямой эфир

До 4 лет тюрьмы: милиция отыскала молодых людей, отобравших талоны на проезд у водителя троллейбуса

03 ноября 2017 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История о столичных «Робин Гудах», как окрестили в прессе мужчин, отобравших талончики у водителя троллейбуса и отдавших их пассажирам, получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа».

До 4 лет тюрьмы: милиция отыскала молодых людей, отобравших талоны на проезд у водителя троллейбуса-1

Инцидент произошел 19 октября. Молодым людям не понравился предложенный маршрут. Его водитель вынужден был изменить из-за аварии впереди. На остановке рассерженные пассажиры перешли из салона в кабину и потребовали возместить оплаченный проезд. Они забрали лежащие на приборной панели талоны – несколько себе, а остальные раздали.

3 ноября стало известно, что милиция отыскала подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодым людям может грозить до 4 лет лишения свободы по статье «Грабеж».

# происшествия # Фотофакт # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске женщина убила сожителя и попыталась свести счеты с жизнью
03 ноября 2017 11:33

В Витебске женщина убила сожителя и попыталась свести счеты с жизнью

В Новогрудском районе 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне
03 ноября 2017 08:58

В Новогрудском районе 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне

В Минске Mercedes сбил женщину с 7-летней дочерью
03 ноября 2017 08:36

В Минске Mercedes сбил женщину с 7-летней дочерью