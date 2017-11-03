До 4 лет тюрьмы: милиция отыскала молодых людей, отобравших талоны на проезд у водителя троллейбуса

Новости Беларуси. История о столичных «Робин Гудах», как окрестили в прессе мужчин, отобравших талончики у водителя троллейбуса и отдавших их пассажирам, получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа».

Инцидент произошел 19 октября. Молодым людям не понравился предложенный маршрут. Его водитель вынужден был изменить из-за аварии впереди. На остановке рассерженные пассажиры перешли из салона в кабину и потребовали возместить оплаченный проезд. Они забрали лежащие на приборной панели талоны – несколько себе, а остальные раздали.