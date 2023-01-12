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За крупную кражу задержан житель Могилёвской области

12 января 2023 06:27
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Новости Беларуси. В Борисове задержали мужчину, который «обчистил» гомельчанку на 66 тысяч рублей. Им оказался 25-летний житель Кричева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За крупную кражу задержан житель Могилёвской области-1

Известно, что в октябре 2022 года потерпевшая уехала из города и оставила знакомому ключи от своей квартиры. В ней молодой человек обнаружил сбережения и, долго не раздумывая, забрал себе. После уехал из Гомеля и сменил номер телефона.

За крупную кражу задержан житель Могилёвской области-4

Василий Надточеев, начальник отдела УУР УВД Гомельского облисполкома:
Милиционеры задержали его в съемной квартире в Борисове. Часть похищенного фигурант потратил, остальное изъято. Напоминаю, чтобы не стать жертвой подобного хищения, тщательно подумайте, кому доверяете свое имущество.

За крупную кражу задержан житель Могилёвской области-7

В результате следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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# Кража # происшествия # Василий Надточеев # Фотофакт

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