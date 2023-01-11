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Лобовое ДТП под Воложином. Водитель за рулём Lada на встречке столкнулся с «Газелью»

11 января 2023 13:37
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Новости Беларуси. Утром 11 января на 64-м километре автодороги М7 Минск – Ошмяны в Воложинском районе 58-летний водитель, двигаясь на Lada XRAY, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лобовое ДТП под Воложином. Водитель за рулём Lada на встречке столкнулся с «Газелью»-1

В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика с травмами госпитализирован. Госавтоинспекция Минской области рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные условия. За рулем быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость.

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# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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