Лобовое ДТП под Воложином. Водитель за рулём Lada на встречке столкнулся с «Газелью»

Новости Беларуси. Утром 11 января на 64-м километре автодороги М7 Минск – Ошмяны в Воложинском районе 58-летний водитель, двигаясь на Lada XRAY, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика с травмами госпитализирован. Госавтоинспекция Минской области рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные условия. За рулем быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость.
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