Лобовое ДТП под Воложином. Водитель за рулём Lada на встречке столкнулся с «Газелью»

Новости Беларуси. Утром 11 января на 64-м километре автодороги М7 Минск – Ошмяны в Воложинском районе 58-летний водитель, двигаясь на Lada XRAY, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.