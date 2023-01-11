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Школьный автобус загорелся в Волковыске, в салоне находились трое детей и педагог

11 января 2023 13:17
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Новости Беларуси. В Волковыске горел школьный автобус. В салоне находились трое детей и сопровождавший их взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный автобус загорелся в Волковыске, в салоне находились трое детей и педагог-1

Возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель высадил пассажиров и пытался самостоятельно сбить пламя огнетушителем, в тот момент педагог вызвала спасателей. Бойцы МЧС быстро потушили пламя. Люди не пострадали. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

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# Пожар в автомобиле # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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