Школьный автобус загорелся в Волковыске, в салоне находились трое детей и педагог

Новости Беларуси. В Волковыске горел школьный автобус. В салоне находились трое детей и сопровождавший их взрослый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель высадил пассажиров и пытался самостоятельно сбить пламя огнетушителем, в тот момент педагог вызвала спасателей. Бойцы МЧС быстро потушили пламя. Люди не пострадали. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.