40 кг марихуаны и боеприпасы. В Гомельской области задержали наркодилеров

Новости Беларуси. Канал переработки и распространения наркотических средств пресечен на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие Гомельской погрангруппы совместно с сотрудниками милиции задержали двоих белорусов на авто. При себе у них было несколько пакетов с марихуаной. Позже выяснилось, что у задержанных есть сообщник. По месту жительства троих граждан и в подсобных помещениях обнаружено более 40 килограммов наркотика.

Кроме того, найдены боеприпасы к огнестрельному оружию – их уже направили на экспертизу. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.