Прямой эфир

40 кг марихуаны и боеприпасы. В Гомельской области задержали наркодилеров

11 января 2023 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Канал переработки и распространения наркотических средств пресечен на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 кг марихуаны и боеприпасы. В Гомельской области задержали наркодилеров-1

Военнослужащие Гомельской погрангруппы совместно с сотрудниками милиции задержали двоих белорусов на авто. При себе у них было несколько пакетов с марихуаной. Позже выяснилось, что у задержанных есть сообщник. По месту жительства троих граждан и в подсобных помещениях обнаружено более 40 килограммов наркотика.

Кроме того, найдены боеприпасы к огнестрельному оружию – их уже направили на экспертизу. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Наркотики # происшествия # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно
11 января 2023 06:38

«Джентльмен дал задачу». Закладчики наркотиков пойманы с поличным в Гродно

«Неоправданная жестокость». К смерти беженцев на границе причастны силовики Латвии – комментарий СК
10 января 2023 17:10

«Неоправданная жестокость». К смерти беженцев на границе причастны силовики Латвии – комментарий СК

Белорусы снова нашли труп беженца на границе с Литвой. Что говорят очевидцы?
10 января 2023 17:07

Белорусы снова нашли труп беженца на границе с Литвой. Что говорят очевидцы?