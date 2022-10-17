В Столбцовском районе водитель на Fiat съехал на обочину и врезался в ЛЭП – мужчину госпитализировали

Новости Беларуси. За выходные дни, 15 и 16 октября, в Минской области произошло два ДТП, в результате которых два человека получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В субботу, 15 октября, на 57-м километре автодороги Р-23 Минск – Микашевичи Узденского района 37-летний водитель Peugeot съехал в кювет, где наскочил на дорожный знак и бордюрный камень.

В результате ДТП понадобилась госпитализация 64-летней пассажирке, жительнице Минского района. Установлено, что водитель и пассажир ремнями безопасности не были пристегнуты.

И в этот же день в Столбцовском районе 36-летний житель Брестской области на автомобиле Fiat не справился с управлением, допустил занос, съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил серьезные травмы. Мужчина госпитализирован. Установлено, что водитель ранее лишен был водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.