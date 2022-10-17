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В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина

17 октября 2022 10:23
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Новости Беларуси. 16 октября в Миорском районе во время рыбалки погиб мужчина.  

Как сообщает УСК по Витебской области, двое жителей Миор отправились на озеро рыбачить. С собой они взяли не только снасти, но и спиртное. Поначалу граждане находились на берегу, а затем на моторной лодке отправились на воду.  

В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина-1

Фото: УСК по Витебской области  

В какой-то момент сильная волна перевернула лодку. 60-летний миорчанин доплыл до берега и позвал на помощь. Вскоре прибыли сотрудники ОСВОД, однако спасти 61-летнего мужчину им не удалось, его вынесли на сушу уже без признаков жизни.  

Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Опрошены очевидцы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.  

В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина-4

Фото: УСК по Витебской области  

В августе 2022 года в Пуховичском районе во время купания утонул подросток. Мальчик отдыхал у воды вместе с друзьями (здесь подробности).  

# Утопления # происшествия # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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