В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина
Новости Беларуси. 16 октября в Миорском районе во время рыбалки погиб мужчина.
Как сообщает УСК по Витебской области, двое жителей Миор отправились на озеро рыбачить. С собой они взяли не только снасти, но и спиртное. Поначалу граждане находились на берегу, а затем на моторной лодке отправились на воду.
Фото: УСК по Витебской области
В какой-то момент сильная волна перевернула лодку. 60-летний миорчанин доплыл до берега и позвал на помощь. Вскоре прибыли сотрудники ОСВОД, однако спасти 61-летнего мужчину им не удалось, его вынесли на сушу уже без признаков жизни.
Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Опрошены очевидцы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Фото: УСК по Витебской области
В августе 2022 года в Пуховичском районе во время купания утонул подросток. Мальчик отдыхал у воды вместе с друзьями (здесь подробности).