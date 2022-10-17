В Миорском районе во время рыбалки утонул 61-летний мужчина

Как сообщает УСК по Витебской области, двое жителей Миор отправились на озеро рыбачить. С собой они взяли не только снасти, но и спиртное. Поначалу граждане находились на берегу, а затем на моторной лодке отправились на воду.

Новости Беларуси. 16 октября в Миорском районе во время рыбалки погиб мужчина.

В какой-то момент сильная волна перевернула лодку. 60-летний миорчанин доплыл до берега и позвал на помощь. Вскоре прибыли сотрудники ОСВОД, однако спасти 61-летнего мужчину им не удалось, его вынесли на сушу уже без признаков жизни.

Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертиз. Опрошены очевидцы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.