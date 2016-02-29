Задержание няни с отрезанной головой 4-летней девочки в Москве попало на видео

Новости России. Шокирующее происшествие в Москве. Няня обезглавила ребенка своих работодателей. Женщина отрезала малышу голову и подожгла квартиру на улице Народного Ополчения. После этого она пришла к станции метро «Октябрьское поле», где и была задержана.

На кадрах видно, что женщина в черном стоит около подземного перехода.

В какой-то момент к ней подбегает человек и валит на землю. Следом на помощь спешат правоохранители.

Тем временем стало известно, что убийцей оказалась 38-летняя уроженка Узбекистана. Ее жертвой стала 4-летняя девочка.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в момент совершения преступления женщина находилась под воздействием психотропных веществ. Достоверность этой информации будет установлена после ряда экспертиз.