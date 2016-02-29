Новости Беларуси. Труп новорожденного ребенка нашли на свалке под Витебском. По заключению экспертов, девочка прожила не больше суток. Телесных повреждений на ней не обнаружено.

Не исключено, что биологическая мать оставила умирать ребенка на свалке. Теперь правоохранители ищут ее по всему району. Сузить круг поиска до одной деревни невозможно. В день происшествия мусор сюда свозили с 7 окрестных сел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванов, начальник Витебского РОВД:

На сегодняшний день ориентированы все учреждения здравоохранения, где бы могла состоять на учете данная женщина, а также отработана большая часть жилого сектора, опрошены граждане, которые могли бы видеть, когда этого новорожденного ребенка могил помещать в мусорный контейнер. Районным Следственным комитетом возбуждено дело по ст. 140 («Убийство матерью новорожденного ребенка»).