В Гродно грабитель угрожал перерезать горло из-за 200 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Гродно задержали грабителя, угрожавшего перерезать горло мужчине. Пострадал житель Гродно, сообщает БелТА.

Мужчина засиделся в компании друзей в кафетерии допоздна. Спиртное уже не продавали, и он попросил подругу сходить за добавкой, дав ей деньги. Не доверяя женщине, мужчина отправился за ней. Его сбил с ног незнакомец и, приставив нож к горлу, потребовал отдать деньги. Забрав 200 тысяч рублей, злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками милиции.

По информации УВД Гродненского облисполкома, грабитель еще в кафетерии наблюдал за пострадавшим, заметив, что у него есть при себе деньги.