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За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт

20 августа 2018 08:13
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Новости Беларуси. В Гомеле 18 августа выпало больше половины среднемесячной нормы осадков.

Как сообщает МЧС со ссылкой на филиал «Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за семь часов дождя – с 12:10 до 19:20 – выпало 50 мм осадков. Среднемесячная норма составляет 91 мм.

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС оказали помощь в буксировке трех легковых автомобилей, в которых находились три малолетних ребенка, также буксировка понадобилась маршрутному такси, в котором находились 14 человек.

Кроме того были произведены работы по откачке воды.

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт-4

Фото: instagram.com/liudmilamechik9464

Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт-7

Фото: instagram.com/antonov_production

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт-9

Фото: instagram.com/antonov_production

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт-11

Фото: instagram.com/antonov_production

Этим летом погода не раз преподносила сюрпризы. Например, в начале июля ливень превратил улицы Бреста в венецианские каналы. Из-за ливней в лужах Жлобина играли дети, а в лужах Барановичей плавали взрослые (смотрите здесь). 

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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