За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт
Новости Беларуси. В Гомеле 18 августа выпало больше половины среднемесячной нормы осадков.
Как сообщает МЧС со ссылкой на филиал «Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за семь часов дождя – с 12:10 до 19:20 – выпало 50 мм осадков. Среднемесячная норма составляет 91 мм.
Сотрудники МЧС оказали помощь в буксировке трех легковых автомобилей, в которых находились три малолетних ребенка, также буксировка понадобилась маршрутному такси, в котором находились 14 человек.
Кроме того были произведены работы по откачке воды.
Фото: instagram.com/liudmilamechik9464
Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.
Фото: instagram.com/antonov_production
Фото: instagram.com/antonov_production
Фото: instagram.com/antonov_production
Этим летом погода не раз преподносила сюрпризы. Например, в начале июля ливень превратил улицы Бреста в венецианские каналы. Из-за ливней в лужах Жлобина играли дети, а в лужах Барановичей плавали взрослые (смотрите здесь).