За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт

Как сообщает МЧС со ссылкой на филиал «Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за семь часов дождя – с 12:10 до 19:20 – выпало 50 мм осадков. Среднемесячная норма составляет 91 мм.

Новости Беларуси. В Гомеле 18 августа выпало больше половины среднемесячной нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказали помощь в буксировке трех легковых автомобилей, в которых находились три малолетних ребенка, также буксировка понадобилась маршрутному такси, в котором находились 14 человек.

Кроме того были произведены работы по откачке воды.