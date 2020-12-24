Авария на проспекте Дзержинского. Водитель врезался в ограждение на мосту

Новости Беларуси. 24-летний водитель попал в аварию на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобилист двигался со стороны Голубева в направлении Уманской. Проезжая путепровод над улицей Алибегова, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, врезался в декоративное ограждение на разделительной полосе, после чего оказался на встречной.