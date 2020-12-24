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Авария на проспекте Дзержинского. Водитель врезался в ограждение на мосту

24 декабря 2020 15:56
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Новости Беларуси. 24-летний водитель попал в аварию на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на проспекте Дзержинского. Водитель врезался в ограждение на мосту-1

Автомобилист двигался со стороны Голубева в направлении Уманской. Проезжая путепровод над улицей Алибегова, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, врезался в декоративное ограждение на разделительной полосе, после чего оказался на встречной.

Никто не пострадал. ГАИ проводит проверку.

Авария на проспекте Дзержинского. Водитель врезался в ограждение на мосту-4

Водителям еще раз рекомендуют не превышать скорость. В выходные автоинспекторы будут усиленно выявлять пьяных за рулем.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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