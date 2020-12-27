Когда будет чистая вода? Минскводоканал устраняет последствия сбоя на насосной станции в Советском районе

Промывка сетей после сбоя в работе оборудования на насосной станции завершена, но полностью проблема не решена. Потребителям пока не рекомендуют использовать воду из крана в питьевых целях. В пострадавшие кварталы направляются автоцистерны. Санслужба продолжает мониторинг качества.