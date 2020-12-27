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Когда будет чистая вода? Минскводоканал устраняет последствия сбоя на насосной станции в Советском районе

27 декабря 2020 13:29
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Новости Беларуси. Специалисты Минскводоканала продолжают восстанавливать водоснабжение в Советском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторые дома чистая вода поступит не раньше понедельника, 28 декабря.

Когда будет чистая вода? Минскводоканал устраняет последствия сбоя на насосной станции в Советском районе-1

Промывка сетей после сбоя в работе оборудования на насосной станции завершена, но полностью проблема не решена. Потребителям пока не рекомендуют использовать воду из крана в питьевых целях. В пострадавшие кварталы направляются автоцистерны. Санслужба продолжает мониторинг качества.

# Водоснабжение # происшествия # Фотофакт

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