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Пропавшего 5-летнего мальчика в Ошмянах нашли в канализационном колодце

18 января 2016 15:01
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Новости Беларуси. В Гродненской области пропавшего ребенка нашли... в канализационном колодце. Туда 5-летний мальчик попал, неудачно съехав горки на санках.

Инцидент произошел в Ошмянах 17 января. Около 20-00 в милицию позвонил мужчина и сообщил о пропаже сына. По его словам, мальчик днем отправился гулять, но до сих пор так и не вернулся. На поиски ребенка отправились не только милиционеры, но и простые граждане.

О том, где скорее всего может находиться мальчик, рассказали его друзья. Неподалеку от дома есть овраг, где дети катаются на санках. Там же располагаются три канализационных колодца. В одном из них и нашли мальчика.

Ребенок просидел в колодце около 4 часов.

Мальчик не пострадал только благодаря тому, что упал на мягкий снег.

Сейчас специалисты выясняют, почему канализационный коллектор, принадлежащий ЖКХ, не был закрыт крышкой.

# происшествия # Пропавшие люди

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