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На востоке Франции при сходе лавины погибла группа военных

19 января 2016 06:51
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Новости Франции. Трагедия на востоке Франции. В Альпах снежная лавина накрыла группу из 50 военных. Они проходили учения в лагере близ курортного города Вальфрежюс. Инцидент произошел на высоте 2-2,5 тыс. м.

По предварительным данным, погибли пятеро солдат. Еще шестеро пострадали. Один из них находится в реанимации.

В поисковой операции были задействованы три вертолета, медики и кинологи.

Кстати, это не первый инцидент в горах Франции в этом году. На прошлой неделе в Альпах при сходе лавины погибли двое детей из Франции и украинец. Всего под снежной массой тогда оказались 11 человек.

# происшествия # Горы и скалы

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