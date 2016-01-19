На востоке Франции при сходе лавины погибла группа военных

Новости Франции. Трагедия на востоке Франции. В Альпах снежная лавина накрыла группу из 50 военных. Они проходили учения в лагере близ курортного города Вальфрежюс. Инцидент произошел на высоте 2-2,5 тыс. м.

По предварительным данным, погибли пятеро солдат. Еще шестеро пострадали. Один из них находится в реанимации.

В поисковой операции были задействованы три вертолета, медики и кинологи.

Кстати, это не первый инцидент в горах Франции в этом году. На прошлой неделе в Альпах при сходе лавины погибли двое детей из Франции и украинец. Всего под снежной массой тогда оказались 11 человек.