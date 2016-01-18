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Серия терактов в Турции: в результате взрыва в школе один человек погиб

18 января 2016 17:03
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Новости Турции. Волна терактов захлестнула Турцию. Взрывы прогремели сразу в трех местах. Один из них пришелся на школу. По уточненной информации, от детонации погибла одна из сотрудниц школы, еще одна ученица госпитализирована с ранениями.

В связи с этим все школы региона в срочном порядке эвакуированы. Атаку совершили боевики «Исламского государства» с территории Сирии. Всего они выпустили три снаряда, два других попали на пустыри.

Наши дипломаты в Турции в свою очередь призывают белорусов воздержаться от путешествий, пока ситуация не стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Теракт # Терроризм

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