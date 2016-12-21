Янтарная лихорадка: каким путем камни незаконно попадают в Беларусь

Новости Беларуси. Сразу два случая незаконного ввоза янтаря были вскрыты на Брестчине. Один из них прямо в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». Незадекларированную партию нашли у белоруса, направлявшегося из Польши.

Маршрут ценного камня и вызвал у таможенников удивление. Чаще всего янтарь отправляют в обратном направлении. За последние же несколько лет это первый случай, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Линкевич, начальник отдела таможенных расследований Брестской таможни:

После выезда из зеленого канала транспортное средство было приостановлено и направлено в бокс углубленного досмотра. В ходе осмотра в личных вещах гражданина был обнаружен пакет, в котором было 450 камней.

Еще одна, намного более крупная партия общим весом 63 килограмма, была найдена в Кобринском районе вблизи деревни Дивин. Нарушители пытались переместить два мешка с камнем из Украины на территорию Беларуси.

Свой груз, предварительно оцененный в 30 тысяч долларов, им пришлось оставить прямо в лесу. Задержать контрабандистов пока не удалось.