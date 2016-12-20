Задержанного руководителя ЕРИП Олега Веремейчика подозревают в получении взятки от БелАВМ

Новости Беларуси. Масштабная коррупционная схема, в которой были замешаны чиновники государственных органов, менеджеры структур Национального банка и руководство крупной IT-компании, раскрыта Комитетом государственной безопасности.

Среди задержанных по статьям «Получение и дача взятки» руководитель «БелАВМ» – Дмитрий Ронин, председатель правления «ЕРИП» Олег Веремейчик и управляющий Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило.

Всего под стражу взято 8 человек.

Всех их подозревают в создании преступной группы, которая лоббировала на аукционе по закупке техники интересы конкретного поставщика.

Суммы взяток за получение государственного заказа колебались от 4 до 20 тысяч долларов.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

15 декабря 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина в размере 20 тысяч долларов США с поличным задержана управляющая Фонда социальной защиты населения Людмила Бачило. Незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда.

Что касается задержания руководителя финансовой организации «Единое расчетно-информационное пространство» Олега Веремейчика, то его подозревают в получении взятки от сотрудников «БелАВМ» за победу в договорном тендере на поставку оборудования на сумму в 28 миллиардов неденоминированных рублей, отметили в КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.