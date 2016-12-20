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Два пожара в Копыльском районе: есть пострадавшие

20 декабря 2016 14:30
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Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям.

Двое жителей Копыльского района пострадали на пожарах.

В больницу попала 71-летняя пенсионерка, жительница села Красный Партизан. Женщина готовила еду на газовой плите, вдруг загорелась стена в кухне. Огонь она потушила подручными средствами.

В то же время в деревне Слобода-Кучинка загорелся жилой дом.

Хозяин 52-летний мужчина успел выбежать из горящего здания. С отравлением его доставили в реанимацию. Среди версий причины пожара – короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минской области

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