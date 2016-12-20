Тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружено в общежитии в Молодечно

Новости Беларуси. По предварительной информации, убийству предшествовала ссора. Мужчина и женщина выпивали, в какой-то момент между ними разгорелся конфликт.



Из сводки преступлений и происшествий МВД:

В Молодечно в 15.20 в комнате общежития с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп местного жителя, 1982 г.р. Предварительно установлено, что его в 14.30 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убила неработающая жительница д. Кучки, 1988 г.р., которая задержана.



Весной этого года белорусов шокировала трагедия, произошедшая в Волковыске. Ссора родных братьев закончилась убийством. Родственники не могли договориться, каким мылом стирать носки (шокирующие подробности этой истории).