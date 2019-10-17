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Взял и проглотил. В Верхнедвинске мужчина подозревается в краже кольца

17 октября 2019 09:09
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Новости Беларуси. В Верхнедвинске мужчина украл кольцо и проглотил его.

Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина гостил у своей знакомой в Верхнедвинске. Днём 3 октября после совместного распития спиртного с подозреваемым 29-летняя владелица квартиры отлучилась по делам. В это время фигурант забрал кольцо и ушёл.

Заметив пропажу, девушка обратилась за помощью к милиционерам и сказала, что подозревает своего знакомого.

Мужчина был задержан в Полоцке. В ходе разговора с правоохранителями задержанный отрицал свою причастность. Однако флюорография показала, что похищенное кольцо находится в желудке гражданина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине было предъявлено обвинение, он содержится под стражей.

Кольцо осмотрено и направлено на экспертизу. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.

Месяцем ранее сообщалось, что в Минске мужчина подозревался в краже денег у соседа.

Гражданин хотел помочь своему сыну с организацией свадьбы – подробности здесь.

# Кража # происшествия

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