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Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу

17 октября 2019 07:28
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Новости Беларуси. Преступник-отшельник прятался от правосудия в лесу, жил в строении из бревен и мха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-1

А начиналась история в 2013 году. Неизвестный обворовывал дачи и деревенские дома в Рогачевском районе. Пропадали продукты, посуда, одежда. Только начали подозревать одного сельчанина, как вдруг все прекратилось. А спустя шесть лет – снова похожая кража. Опять продукты, одежда, фонарик, батарейки и… радиоприемник!

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-4

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-6

Сделали вывод: преступник живет автономно, вдали от цивилизации. А тут как раз охотник рассказал, что видел в лесу странного мужчину с велосипедом. Там его и нашли – в глубине леса в 4 километрах от дороги.

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-9

Маргарита Говрова, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Мужчина поведал, что когда им заинтересовались оперативники, он подался в бега, бросив свой деревенский дом. Сбежал в Россию, где нелегально работал. Когда наниматель обманул и не заплатил, белорусу пришлось вернуться на родину. Чтобы не оказаться за решеткой, он стал отшельником.

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-12

На жизнь зарабатывал кражами, причем брал только самое необходимое в быту. На дело выходил ночью, еду готовил на газовой горелке, жил под лучами фонарика и свеч.

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-15

Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу-17

# Кража # происшествия # Маргарита Говрова # Фотофакт

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