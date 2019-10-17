Вор-отшельник. В Рогачёвском районе мужчина, который 6 лет был в розыске, жил в лесу

Новости Беларуси. Преступник-отшельник прятался от правосудия в лесу, жил в строении из бревен и мха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А начиналась история в 2013 году. Неизвестный обворовывал дачи и деревенские дома в Рогачевском районе. Пропадали продукты, посуда, одежда. Только начали подозревать одного сельчанина, как вдруг все прекратилось. А спустя шесть лет – снова похожая кража. Опять продукты, одежда, фонарик, батарейки и… радиоприемник!

Сделали вывод: преступник живет автономно, вдали от цивилизации. А тут как раз охотник рассказал, что видел в лесу странного мужчину с велосипедом. Там его и нашли – в глубине леса в 4 километрах от дороги.

Маргарита Говрова, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Мужчина поведал, что когда им заинтересовались оперативники, он подался в бега, бросив свой деревенский дом. Сбежал в Россию, где нелегально работал. Когда наниматель обманул и не заплатил, белорусу пришлось вернуться на родину. Чтобы не оказаться за решеткой, он стал отшельником.