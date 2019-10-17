Не пошла в магазин. Под Ивацевичами мужчина облил супругу бензином

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе житель деревни Квасевичи облил супругу, хозпостройку и гараж бензином.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, около 12 часов дня в милицию обратилась женщина, которая сказала, что её супруг обливает здания бензином. К указанному месту немедленно выехали правоохранители.

Прибывшим сотрудникам милиции женщина пояснила, что её 60-летний муж с самого утра требовал, чтобы она сходила в магазин за водкой. После очередного отказа гражданин схватил бутылку с бензином и начал поливать хозпостройку и гараж бензином. Увидев, что женщина вызвала милиционеров, мужчина бросил бутылку в её сторону, облив.

Гражданин задержан, его действиям даётся правовая оценка. Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе задержанного содержалось 1,3 промилле алкоголя.

Весной 2019 года в Минском районе мужчина облил бензином заведующую детским садом.