Взрыв в жилом доме в Варшаве: рухнули перекрытия на двух этажах, пострадали 4 человека

Новости Польши. В центре польской столицы Варшаве в жилом доме 26 января прогремел мощный взрыв. Сообщается о четырех пострадавших – это три жителя дома и водитель автобуса, который в момент взрыва проезжал мимо здания.

Транспортное средство практически уничтожено взрывной волной. По счастливой случайности, в автобусе не было пассажиров.

Известно, что в доме рухнули перекрытия на двух этажах. В соседних зданиях повыбивало стекла. Под завалами может находиться еще один человек. Сейчас его пытаются извлечь спасатели.

На месте работают порядка 30 пожарных. В полиции считают, что трагедия произошла из-за утечки бытового газа, которая и привела к взрыву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.