Прямой эфир

Взрыв в жилом доме в Варшаве: рухнули перекрытия на двух этажах, пострадали 4 человека

26 января 2015 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В центре польской столицы Варшаве в жилом доме 26 января прогремел мощный взрыв. Сообщается о четырех пострадавших – это три жителя дома и водитель автобуса, который в момент взрыва проезжал мимо здания.

Транспортное средство практически уничтожено взрывной волной. По счастливой случайности, в автобусе не было пассажиров.

Известно, что в доме рухнули перекрытия на двух этажах. В соседних зданиях повыбивало стекла. Под завалами может находиться еще один человек. Сейчас его пытаются извлечь спасатели.

На месте работают порядка 30 пожарных. В полиции считают, что трагедия произошла из-за утечки бытового газа, которая и привела к взрыву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Воложине горит льнокомбинат: сгорело уже более тысячи тонн сырья
26 января 2015 11:10

В Воложине горит льнокомбинат: сгорело уже более тысячи тонн сырья

Браконьерам-рыболовам, задержанным в Щучинском районе, грозит до 6 лет лишения свободы
26 января 2015 08:28

Браконьерам-рыболовам, задержанным в Щучинском районе, грозит до 6 лет лишения свободы

Рэпер Тимати прокомментировал арест в США за российский флаг, установленный им на голливудских холмах
24 января 2015 17:41

Рэпер Тимати прокомментировал арест в США за российский флаг, установленный им на голливудских холмах