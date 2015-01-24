Рэпер Тимати прокомментировал арест в США за российский флаг, установленный им на голливудских холмах

Новости США. Российского рэп-исполнителя Тимати арестовали в США за хулиганство. Артист решил выразить любовь к родине весьма экстравагантным способом. Полиция жест не оценила.

В своем Instagram Тимати опубликовал видеозапись, на которой он разворачивает российский флаг недалеко от известных на весь мир букв Hollywood.

Рэпер размахивает российским триколором под музыкальное сопровождение русской народной песни «Калинка-малинка».

Судя из подписи, вскоре после этой съемки артист забрался на легендарный холм и поставил флаг рядом с известной надписью.

@timatiofficial:

За 20 минут до того как мы забрались на буквы, воткнули туда флаг и нас арестовали.

Спустя несколько часов рэп-исполнитель пояснил своим подписчикам, что фото с российским флагом на холме с буквами Hollywood в Лос-Анджелесе он сделал «на память».

@timatiofficial:

Я забрался на буквы сделать фото с флагом страны, так сказать, на память – реально, думаю, была бы одна из моих самых крутых фото. Немного провокационная, учитывая наши нынешние отношения, но не более.

Исполнитель рассказал и о том, за что его арестовали. Причина проста, вернее их несколько: первая – рядом с буквами находится спецантенна, вторая – большое количество несчастных случаев, которые происходят здесь, когда туристы забираются на буквы сфотографироваться. К тому же надпись раньше подсвечивалась и была постоянной мишенью граффитистов.

Напомним, пять лет назад огромные белые буквы HOLLYWOOD оказались под угрозой.

Прежние владельцы земли, где возведены гигантские буквы, собирались построить здесь фешенебельные коттеджи. Откупиться от своей идеи они решили сначала суммой в 40 миллионов долларов, но потом снизили ее до 12,5. «Звездным» энтузиастам удалось в срок собрать необходимую сумму. На защиту символа бросилась чуть ли не вся Американская киноакадемия. Однако спасти знаменитый холм было суждено «Плэйбою». Последний взнос внес издатель эротического журнала Хью Хефнер.