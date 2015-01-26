В Воложине горит льнокомбинат: сгорело уже более тысячи тонн сырья

Новости Беларуси. В Воложине Минской области вторые сутки тушат пожар на местном льнокомбинате. По последним данным, сгорело около 1100 тонн льна сырца, хранившегося на одном из складов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв и пострадавших нет. Ущерб, нанесенный предприятию, составил более 3 млрд рублей.

Уже задержан подозреваемый в поджоге, который дает признательные показания. Мотивы его действий пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о возгорании на территории Воложинского льнокомбината поступило накануне утром. На место выехали спасатели-пожарные, которым удалось локализовать возгорание.