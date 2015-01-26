Браконьерам-рыболовам, задержанным в Щучинском районе, грозит до 6 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Крупнейший в этом году факт браконьерства раскрыт в Гродненской области. Двух жителей Щучинского района с поличным задержали инспекторы охраны животного и растительного мира.

На одной из заток Немана подо льдом правонарушители установили три сети из лески. Когда, спустя несколько часов, они вернулись за уловом, на месте их уже поджидали оперативники. Но просто так горе-рыбаки сдаваться не захотели.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

При задержании они попытались скрыться. Одному удалось, но вскоре он был установлен.Ущерб природе причинён на более 250 базовых величин. Щучинским районным следственным отделом возбуждено уголовное дело по данному факту. Браконьеров ждёт наказание.

Вес незаконного улова браконьеров превысил 30 килограммов.

Ущерб, нанесенный природе их действиями, оценили в 46 миллионов рублей, а это уже считается особо крупным размером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.