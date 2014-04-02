Взрыв в Таиланде: рабочий автогеном разрезал 227-килограммовую бомбу времен войны. 6 человек погибли

Новости Таиланда. ЧП в северной части столицы Таиланда. В одном из зданий произошел мощный взрыв, в результате которого погибли как минимум 6 человек. Еще более десятка местных жителей получили ранения.

В здании, которое полностью сгорело, находился пункт приема металлолома. По предварительным данным, за несколько часов до произошедшего туда сдали 227-килограммовую бомбу времен Второй Мировой войны. Один из рабочих попытался разрезать снаряд автогеном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.