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Почти полтысячи домов, 30 детских садов и около 20 школ Минска 1 апреля остались без горячей воды

02 апреля 2014 07:16
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Новости Беларуси. Почти полтысячи домов, три десятка детских садов и около 20 школ и детская инфекционная больница. 1 апреля остались без горячей воды и отопления. В микрорайонах Каменная Горка, Сухорево и Запад из кранов текла ледяная вода, а батареи, несмотря на прохладную погоду за окном, не грели.

Оказалось, что ночью произошел прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения. По словам специалистов, причиной происшествия могла стать коррозия металла.

Отопление и горячее водоснабжение планируется восстановить к шести часам вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Драгун, главный инженер Минских тепловых сетей:
Этот трубопровод отработал уже более 20 лет. Из-за наружной коррозии произошло повреждение. Сейчас организованы работы по устранению повреждения. До истечения суток мы надеемся, что повреждение будет устранено и все потребители будут с теплом и горячей водой.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Драгун

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