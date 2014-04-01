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Россия встретила апрель сильным снегопадом: покров местами достигает 10 см

01 апреля 2014 07:28
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Новости России. Россия встретила апрель сильным снегопадом. Метель в столице и некоторых других городах России началась еще 31 марта.

Непогода до сих пор не отступила.

При этом осадки сопровождаются порывистым ветром.

Снежный покров местами достигает 10 сантиметров.

Нежданный снегопад отразился и на дорожной ситуации. «Белокаменная» погрузилась в многокилометровые пробки. По заявлениям синоптиков, после необычно теплого марта такая погода для начала апреля – нормальное явление. Снегопад в Москве продолжится до вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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