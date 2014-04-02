Землетрясение магнитудой 8,2 в Чили: погибли 5 человек, объявлена угроза цунами

Новости Чили. В Чили растет число жертв сильного землетрясения, произошедшего в стране сегодня ночью. По последним данным, в результате разгула стихи погибли уже 5 человек. Ранее сообщалось о двух жертвах. Несколько местных жителей пострадали.

Магнитуда подземных толчков составила 8,2. После землетрясения такой силы на портовый городок Икике, расположенный на севере страны, обрушились волны высотой в два метра.

В Чили и других государствах Латинской Америки, которые имеют выход к Тихоокеанскому побережью, объявлена угроза цунами.

Там идет добровольная эвакуация населения. В Чили отменены занятия в школах. В перебоями работают и местные аэропорты.

Чили находится в активной сейсмической зоне. Только в середине марта у берегов страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. А в 2010 году в результате сильных подземных толчков и цунами погибли более полутысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.