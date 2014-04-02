Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 8,2 в Чили: погибли 5 человек, объявлена угроза цунами

02 апреля 2014 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В Чили растет число жертв сильного землетрясения, произошедшего в стране сегодня ночью. По последним данным, в результате разгула стихи погибли уже 5 человек. Ранее сообщалось о двух жертвах. Несколько местных жителей пострадали.

Магнитуда подземных толчков составила 8,2. После землетрясения такой силы на портовый городок Икике, расположенный на севере страны, обрушились волны высотой в два метра.

В Чили и других государствах Латинской Америки, которые имеют выход к Тихоокеанскому побережью, объявлена угроза цунами.

Там идет добровольная эвакуация населения. В Чили отменены занятия в школах. В перебоями работают и местные аэропорты.

Чили находится в активной сейсмической зоне. Только в середине марта у берегов страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. А в 2010 году в результате сильных подземных толчков и цунами погибли более полутысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Россия встретила апрель сильным снегопадом: покров местами достигает 10 см
01 апреля 2014 07:28

Россия встретила апрель сильным снегопадом: покров местами достигает 10 см

Активист «Правого сектора» открыл стрельбу у ресторана в Киеве. Несколько человек, в том числе замглавы администрации города, ранены
01 апреля 2014 07:15

Активист «Правого сектора» открыл стрельбу у ресторана в Киеве. Несколько человек, в том числе замглавы администрации города, ранены

Две пенсионерки погибли в результате последствий весенних палов
31 марта 2014 20:20

Две пенсионерки погибли в результате последствий весенних палов