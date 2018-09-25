Грузовик столкнулся с автобусом в Воложинском районе: пострадали пассажиры

Новости Беларуси. ДТП на трассе в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автопоезда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.
Новости Беларуси. ДТП на трассе в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автопоезда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.
К счастью, оба мужчины за рулем вовремя среагировали и избежали сильного удара. Грузовик развернуло, автобус съехал в кювет. Травмы получили двое пассажиров. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.