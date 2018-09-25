Прямой эфир

Грузовик столкнулся с автобусом в Воложинском районе: пострадали пассажиры

25 сентября 2018 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП на трассе в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автопоезда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

Грузовик столкнулся с автобусом в Воложинском районе: пострадали пассажиры-1

К счастью, оба мужчины за рулем вовремя среагировали и избежали сильного удара. Грузовик развернуло, автобус съехал в кювет. Травмы получили двое пассажиров. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Грузовик столкнулся с автобусом в Воложинском районе: пострадали пассажиры-4

# ДТП # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ
25 сентября 2018 16:54

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут
25 сентября 2018 14:50

Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут

Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы завладеть её жильём
25 сентября 2018 14:10

Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы завладеть её жильём