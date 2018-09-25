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Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут

25 сентября 2018 14:50
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Новости Беларуси. Могилевская милиция разыскивает троих несовершеннолетних.

По информации УВД Могилевского облисполкома, трое несовершеннолетних (двоим разыскиваемым по 17 лет, одному – 16) двадцать четвертого сентября вечером покинули отделение Могилевской областной психиатрической больницы – они разбили окно на первом этаже. Молодые люди находились в медучреждении на обследовании.

Все разыскиваемые являются учащимися средне-специальных учреждений образования области.

Молодые люди намеренно скрываются от правоохранителей, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству.

По информации правоохранителей, несовершеннолетние могли отправиться в Россию.

Одного из разыскиваемых – Ивана Янковского, который был ранее судим за кражи, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа восьмого сентября нашли на стройке в Москве после того, как за неделю до этого он в компании друзей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.

Приметы подростков.

Янковский Иван Леонидович, 2001 года рождения.

На вид ему 17 лет, рост 160-174 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые.

Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут-1

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 года рождения.

На вид 17 лет, рост 160-174 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые светло русые, глаза серые.

Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут-4

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 года рождения.

На вид 16 лет, рост 160-174 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные прямые.

Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут-7

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Когда парни покидали медучреждение, на них были надеты больничные пижамы в серо-синюю клетку, носки и сланцы. Молодые люди могли сменить одежду и обувь.

Информацию о возможном местонахождении молодых людей можно сообщить по телефонам 295-510, 295-555, +375336129869, либо 102.

# Пропавшие люди # происшествия

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