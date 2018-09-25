Трое несовершеннолетних сбежали из Могилевской областной психиатрической больницы. Их ищут

Новости Беларуси. Могилевская милиция разыскивает троих несовершеннолетних.

По информации УВД Могилевского облисполкома, трое несовершеннолетних (двоим разыскиваемым по 17 лет, одному – 16) двадцать четвертого сентября вечером покинули отделение Могилевской областной психиатрической больницы – они разбили окно на первом этаже. Молодые люди находились в медучреждении на обследовании.

Все разыскиваемые являются учащимися средне-специальных учреждений образования области.

Молодые люди намеренно скрываются от правоохранителей, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству.

По информации правоохранителей, несовершеннолетние могли отправиться в Россию.

Одного из разыскиваемых – Ивана Янковского, который был ранее судим за кражи, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа восьмого сентября нашли на стройке в Москве после того, как за неделю до этого он в компании друзей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.

Приметы подростков.

Янковский Иван Леонидович, 2001 года рождения.

На вид ему 17 лет, рост 160-174 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые.