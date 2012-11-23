Взрыв на консервном заводе в Борисове. Погибли 2 рабочих

Новости Беларуси. ЧП в Борисове. Двое рабочих погибли на консервном заводе. Несчастный случай произошел рано утром. В помещении, где работали слесари-ремонтники, взорвалось оборудование. От полученных травм мужчины скончались на месте. По факту происшествия ведется расследование.

На одном рабочем месте, подменяя друг друга. И так полгода. За небольшой промежуток коллеги для слесаря Виктора Петровича стали друзьями. Сейчас ему даже страшно представить, что и он мог оказаться в это время в злополучном цеху. Картина, которую мужчина увидел придя на работу, повергла в шок.

Рабочий завода:

Как пришел, все женщины плакали. Два человека погибло.

Это была пересменка. Один должен был уходить, второй только пришел на работу. Утро, 6.50. В цеху, в котором изготавливают соки и консервы, раздается взрыв. Разрыв в сепараторе – чугунный корпус разлетается на осколки. В помещении 5 на 5 метров у мужчин не осталось ни единого шанса. Одному из них было 40, второму – чуть больше 50 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Чернель, начальник Борисовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

По предварительной информации, подготавливалась центрифуга к дальнейшей работе, к отжиму сока.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя облисполкома:

Разбираются специалисты когда был произведен инструктаж, был ли проведен, когда регламентные работы проводились. Вызвали из Минска специалистов, конструкторов-разработчиков, чтобы установить истинную причину трагедии.

Осмотр места трагедии, проверка документации, опрос работников. В поиске ответа нельзя упустить ни одну деталь. Специалисты сменяли друг друга весь день. Следователи, представители МЧС и МВД, инспекторы по охране труда и технике безопасности. Место ЧП стало закрытой зоной.

На территорию завода так и не пустили. Снимать запретили даже в проходной. Как рассказали сотрудники, еще утром 23 ноября на доске почета висела фотография одного из погибших. Сейчас там пустая ячейка.