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В Гватемале вооруженные люди убили 7 человек в клинике

23 ноября 2012 08:17
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Новости Гватемалы. Нападение в Гватемале. Вооруженные люди в полицейской форме расстреляли 7 человек в одной из престижных клиник столицы страны. По данным полиции, целью преступников был известный наркоторговец, который находился там на лечении и в результате обстрела не пострадал.

Нападавшие открыли огонь из автоматов, убив шесть телохранителей наркобарона и охранника больницы. В Гватемале действуют несколько крупных группировок наркоторговцев. Жертвами их преступных разборок за последние годы стали десятки невинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Убийство

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