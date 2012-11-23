В Гватемале вооруженные люди убили 7 человек в клинике

Новости Гватемалы. Нападение в Гватемале. Вооруженные люди в полицейской форме расстреляли 7 человек в одной из престижных клиник столицы страны. По данным полиции, целью преступников был известный наркоторговец, который находился там на лечении и в результате обстрела не пострадал.

Нападавшие открыли огонь из автоматов, убив шесть телохранителей наркобарона и охранника больницы. В Гватемале действуют несколько крупных группировок наркоторговцев. Жертвами их преступных разборок за последние годы стали десятки невинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.