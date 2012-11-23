Испанка расчленяла своих мужей и прятала их останки в подсобке кафе-мороженого

Новости Австрии. В Вене судят 34-летнюю гражданку Мексики и Испании Гойдсарги Эстибалис Карранса Забала. Женщина убивала своих мужей, расчленяла, а останки прятала в подсобном помещении собственного кафе, где торговали мороженым. Очевидно, поэтому местная пресса окрестила вдову «ледяной убийцы».

Как сообщает Agence France-Presse, в понедельник на заседании суда она созналась в содеянном. В 2008 году Гойдсарги развелась со своим первым мужем, однако после развода мужчина отказался искать себе другое жильё и продолжал жить под одной крышей с супругой, теперь уже бывшей. Ленивый и агрессивный Хольгер повышал на женщину голос, и в какой-то момент она не выдержала и решилась на убийство. Гойдсарги трижды выстрелила ему в голову из пистолета.

Гойдсарги Эстибалис Карранса Забала:

Я никогда не думала, что смогу сделать это. На часах было 15:00. Стояла хорошая погода, а во дворе играли дети. Кто-то, вероятно, слышал (выстрелы).

Женщина была уверена, что в её квартиру нагрянут полицейские. Идея спрятать тело в подсобке пришла спонтанно: зазвонил мобильный телефон. Звонили подчиненные, они просили бизнес-леди приехать в кафе-мороженое. Гойдсарги сочла опасным прятать тело целиком, поэтому расчленила его с помощью бензопилы.

Спустя несколько месяцев убийца стала жить в гражданском браке с мороженщиком Манфредом. 49-летний мужчина оказался бабником. Гойдсарги признаётся, что устала чувствовать себя «как в тюрьме или словно с полиэтиленовым пакетом на голове». В качестве «подготовки» к очередному убийству, предпринимательница окончила курсы по стрельбе и научилась месить бетон.

Последней каплей стала любовная переписка в телефоне супруга. Манфред отказался что-либо объяснять, за что и поплатился жизнью. Гойдсарги застрелила изменника в то время, когда он мирно спал.

Гойдсарги Эстибалис Карранса Забала:

Он повернул лицо к стене и начал храпеть. Я была очень зла на него. И у меня под матрацем лежал пистолет. Я достала оружие, зарядила его и выстрелила.

Далее убийца действовала уже по привычному сценарию: расчленив труп, она спрятала останки в том же подвале кафе-мороженого.

Преступления помогла раскрыть банальная случайность: в июне 2011 останки жертв были обнаружены во время ремонта в здании кафе. Расследование вынудило Эстибалис бежать в Италию. Далеко убежать не получилось, через несколько дней её арестовали, после чего выдали австрийским властям. На тот момент «ледяная леди», находилась на втором месяце беременности. В январе 2012 года она родила в тюрьме мальчика. Ребёнка воспитывают родители Гойдсарги, проживающие в Барселоне.

По заключению психиатров, подсудимая страдает душевным расстройством и может быть опасна для окружающих. По их словам, женщина ощущает себя принцессой, которую должен спасти благородный рыцарь.